Arias, ex-Fluminense, busca subir de produção no Wolves: “Minha melhor versão está chegando”

Colombiano ainda não teve participação em gols no futebol da Inglaterra e tenta reencontrar o caminho do bom futebol que apresenta no Tricolor / Crédito: Jogada 10

Ídolo do Fluminense, Jhon Arias ainda não conseguiu ter o mesmo desempenho no futebol inglês. Afinal, o colombiano está em processo de adaptação e tenta reencontrar seu melhor futebol com a camisa do Wolverhampton. Assim, o jogador teve seu melhor desempenho no empate com o Tottenham, no último domingo (28), mas sabe que ainda está longe do ideal. “Eu me senti bem. Me senti melhor com a equipe, com as ideias do técnico. Acho que a minha melhor versão está chegando e isso é importante para mim. Na última semana, me senti melhor jogando com os meus companheiros, com a liga. É um campeonato diferente, então ainda estou trabalhando para ser melhor, para ter atuações melhores e poder ajudar a minha equipe”, disse.