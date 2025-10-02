Ancelotti elogia Coutinho, mas diz que há concorrência na Seleção

Técnico italiano avalia craque do Vasco, que vem tendo ótimas atuações e recebendo lobby para voltar a vestir a Amarelinha

O meia Philippe Coutinho não teve grande atuação contra o Palmeiras , em derrota do Vasco na última quarta-feira (1º/10), pelo Brasileirão. No entanto, vem se destacando nos últimos meses sob o comando do técnico Fernando Diniz. E o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, falou sobre a possibilidade de convocá-lo.

Em entrevista à “TNT Sports”, realizada após a convocação do Brasil para os amistosos da próxima Data Fifa, o italiano revelou conhecer bem o craque, mas admitiu que há forte concorrência no setor.

“Todos os jogadores que estão bem estão no nosso radar. Não tenho nenhum problema com o Coutinho, conheço-o muito bem. Ele está indo muito bem. Mas há uma grande concorrência principalmente ali na frente, no ataque”, disse o treinador, que convocou Paquetá e Matheus Cunha para a posição de meia-atacante.

Ao marcar em vitória contra o Bahia, Coutinho chegou aos 11 gols na temporada, sendo o terceiro artilheiro do Vasco e alcançando seu ano mais goleador desde 2019/20 (pelo Bayern de Munique).