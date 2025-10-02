Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti elogia Coutinho, mas diz que há concorrência na Seleção

Técnico italiano avalia craque do Vasco, que vem tendo ótimas atuações e recebendo lobby para voltar a vestir a Amarelinha
O meia Philippe Coutinho não teve grande atuação contra o Palmeiras, em derrota do Vasco na última quarta-feira (1º/10), pelo Brasileirão. No entanto, vem se destacando nos últimos meses sob o comando do técnico Fernando Diniz. E o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, falou sobre a possibilidade de convocá-lo.

Em entrevista à “TNT Sports”, realizada após a convocação do Brasil para os amistosos da próxima Data Fifa, o italiano revelou conhecer bem o craque, mas admitiu que há forte concorrência no setor.

“Todos os jogadores que estão bem estão no nosso radar. Não tenho nenhum problema com o Coutinho, conheço-o muito bem. Ele está indo muito bem. Mas há uma grande concorrência principalmente ali na frente, no ataque”, disse o treinador, que convocou Paquetá e Matheus Cunha para a posição de meia-atacante.

Ao marcar em vitória contra o Bahia, Coutinho chegou aos 11 gols na temporada, sendo o terceiro artilheiro do Vasco e alcançando seu ano mais goleador desde 2019/20 (pelo Bayern de Munique).

Autor de 21 gols pela Seleção, em 62 jogos, Coutinho, porém, não joga com a Amarelinha desde junho de 2022, em preparação para a Copa do Qatar, disputada ao fim daquele ano. Por se lesionar pelo Aston Villa, o craque ficou fora da lista final de Tite para o Mundial em questão. Vale lembrar que o camisa 10 vascaíno só disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

