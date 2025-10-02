Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aclamado, Vitinho ainda tem um Calcanhar de Aquiles para resolver

Lateral-direito do Botafogo evolui no último terço do campo, mas esbarra na falta de pontaria. Davide Ancelotti já identificou o problema
Aclamado por cerca de oito mil alvinegros que saíram de casa e foram ao Estádio Nilton Santos, na última quarta-feira (1), o lateral-direito Vitinho demonstrou evolução na parte ofensiva e, principalmente, no último terço do campo. Tanto que brindou Santi com um cruzamento rasteiro preciso na vitória do Botafogo sobre o Bahia por 2 a 1, pela rodada 26 desta edição do Campeonato Brasileiro. Seguro na retaguarda, o defensor, porém, ainda não se livrou do Calcanhar de Aquiles: a finalização. Contra o Esquadrão, o camisa 22 perdeu mais uma chance de se consagrar.

Em 2025, Vitinho registra dois gols e três assistências, números até aceitáveis para um lateral. O problema, contudo, é que o jogador aparece com frequência no ataque e não consegue concluir com eficiência as oportunidades que recebe desde o ano passado. Ele perdeu gols inacreditáveis contra Criciúma e Grêmio no ano dos títulos da Libertadores e do Brasileirão. Nesta temporada, antes do Bahia, desperdiçou chances contra LDU, Mineiro, Vasco, Palmeiras, Bragantino e Sport, em compromissos por Libertadores, Brasileirão, Mundial de Clubes e Copa do Brasil.

Cobrança justa sobre Vitinho? Ancelottinho responde

Questionado sobre o assunto pela equipe de reportagem do Jogada10, o treinador do Botafogo, Davide Ancelotti, já identificou o problema e, com sua comissão técnica, se esforça para resolvê-lo o mais rápido possível.

“Há um trabalho de melhora individual nos treinos. O Vitinho está trabalhando a finalização porque, no nosso sistema, é um jogador que chega bastante à frente. Nossos pontas-direitas preferem jogar dentro do campo, então, a amplitude é dele. Temos jogadores que podem encontrar esse passe para ele, como o Montoro, Savarino e Marlon Freitas. Vitinho, muitas vezes, tem situações de finalização, mas é um lateral que defende bem, com intensidade, faz uma boa pressão e se incorpora muito bem na ultrapassagem”, colocou Ancelottinho.

Em contrapartida, após o triunfo sobre o Bahia, o comandante italiano avisou que Vitinho, antes de tudo, é um defensor. Ou seja, o lateral-direito titular do Mais Tradicional, com passagem pela Seleção Brasileira, não tem a obrigação de colocar todas as bolas para dentro, como um atacante.

“Vitinho não é um ponta. Tem que evoluir porque tem muitas situações. Se tem um lateral que faz dez gols, serei o treinador mais feliz do mundo. Ele tem que melhorar nesse aspecto. Mas a minha expectativa nele para finalizações é outra. Não quero, neste sentido, pressioná-lo”, colocou Davide.

