‘Sentimento amargo’, diz Gabriel Grando após empate com o Santos

Goleiro do Grêmio teve uma grande atuação na noite desta quarta-feira (1), mas lamentou o resultado que não muda situação da equipe na tabela

O Grêmio deixou escapar uma importante vitória na Vila Belmiro. Na partida desta quarta-feira (1), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor vencia por 1 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo, mas acabou cedendo ao empate na casa do Santos . O resultado manteve o time gaúcho no meio da tabela, enquanto o Peixe segue lutando contra o Z-4.

Sentimento após o empate no fim

Goleiro titular do Grêmio, Gabriel Grando foi um dos grandes destaques da partida com defesas importantes, que mantiveram o Tricolor na frente durante boa etapa. Contudo, ao deixar o campo, comentou sobre o sentimento amargo com o gol sofrido nos minutos finais.

“A gente fica com sentimento amargo, estávamos ganhando até o final do segundo tempo. A gente sabia que essa bola no primeiro pau deles era forte, um descuido nosso, não pode dar esse mole. Deixamos dois pontos pra trás, mas o time portou bem, soube suportar a pressão. Infelizmente no final tomamos o gol, mas é isso, o trabalho sendo bem feito e agora foco na sequência”, disse após a transmissão no Premiere.

O portunidades e expectativas na titularidade do Grêmio

Mesmo com o empate, Grando demonstrou gratidão pelo momento que vive como titular. O goleiro assumiu a posição com a ausência de Thiago Volpi, que se recupera de dores no quadril.

“Estou me sentindo muito feliz. A gente trabalha sempre pra quando a oportunidade aparecer a gente estar preparado. Soube esperar o meu momento, e agora estou desfrutando dele. Deixou nas mãos do professor e espero que eu possa ter uma sequência maior”, concluiu.