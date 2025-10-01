Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zagueiro da base aproveita desfalques para ganhar espaço no Corinthians

João Pedro Tchoca, de 21 anos, tem ganhado a confiança da comissão técnica do Timão
O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira contra o Internacional, fora de casa, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília). Para o duelo, o Timão contará com a presença de um ‘Cria do Terrão’ entre os titulares e que tem ganhado cada vez mais a confiança do técnico Dorival Junior: João Pedro Tchoca.

Aos 21 anos de idade, o zagueiro ganhou espaço com a lesão de André Ramalho – que formava a dupla de zaga titular ao lado de Gustavo Henrique. Tchoca aproveitou as duas oportunidades que ganhou de mostrar serviço e vai ter ainda mais chances de jogar, uma vez que André Ramalho não tem prazo para retornar após um estiramento no músculo posterior da coxa direita.

Contra o Internacional, na noite desta quarta, Tchoca deve formar a dupla de zaga do Corinthians com Gustavo Henrique mais uma vez, e o defensor falou ao site oficial do clube sobre o duelo no Beira-Rio.

“É mais um jogo fora de casa. Sabemos que o Internacional tem uma equipe muito qualificada, mas, independentemente disso, vamos lá em busca dos três pontos, que são muito importantes para nós na tabela. Garra e raça nunca faltam, mas precisamos ter entendimento do jogo. É importante ter isso nos jogos fora de casa. Se Deus quiser, vamos ter discernimento e sairemos com a vitória”, disse o jogador.

Tchoca era uma peça praticamente inutilizada com a antiga comissão técnica corinthiana, comandada por Ramón Diáz. Suas boas atuações o fizeram ganhar vantagem da concorrência como primeira opção no banco, em detrimento de Cacá e Félix Torres, alternativas pouco utilizadas por Dorival.

O Corinthians visita o Internacional nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

