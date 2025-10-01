Zagueiro da base aproveita desfalques para ganhar espaço no Corinthians

João Pedro Tchoca, de 21 anos, tem ganhado a confiança da comissão técnica do Timão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira contra o Internacional, fora de casa, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília). Para o duelo, o Timão contará com a presença de um ‘Cria do Terrão’ entre os titulares e que tem ganhado cada vez mais a confiança do técnico Dorival Junior: João Pedro Tchoca. Aos 21 anos de idade, o zagueiro ganhou espaço com a lesão de André Ramalho – que formava a dupla de zaga titular ao lado de Gustavo Henrique. Tchoca aproveitou as duas oportunidades que ganhou de mostrar serviço e vai ter ainda mais chances de jogar, uma vez que André Ramalho não tem prazo para retornar após um estiramento no músculo posterior da coxa direita.

Contra o Internacional, na noite desta quarta, Tchoca deve formar a dupla de zaga do Corinthians com Gustavo Henrique mais uma vez, e o defensor falou ao site oficial do clube sobre o duelo no Beira-Rio. “É mais um jogo fora de casa. Sabemos que o Internacional tem uma equipe muito qualificada, mas, independentemente disso, vamos lá em busca dos três pontos, que são muito importantes para nós na tabela. Garra e raça nunca faltam, mas precisamos ter entendimento do jogo. É importante ter isso nos jogos fora de casa. Se Deus quiser, vamos ter discernimento e sairemos com a vitória”, disse o jogador. Tchoca era uma peça praticamente inutilizada com a antiga comissão técnica corinthiana, comandada por Ramón Diáz. Suas boas atuações o fizeram ganhar vantagem da concorrência como primeira opção no banco, em detrimento de Cacá e Félix Torres, alternativas pouco utilizadas por Dorival.