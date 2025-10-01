Vitória x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão tenta respirar na competição, já que está na zona de rebaixamento, enquanto o Vozão busca mais uma vitória fora de casa

O Leão vive um momento complicado. Depois da derrota para o Grêmio, o Rubro-Negro caiu para a 18ª colocação, com 22 pontos, e não tem chances de deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. Já o Vozão vem de vitória fora de casa contra o São Paulo e ocupa a 11ª colocação, com 31 pontos, e tenta entrar na primeira página da tabela.

Em momentos diferentes no Brasileirão , Vitória e Ceará se enfrentam no Barradão, em Salvador. A partida acontece na noite desta quinta-feira (02), às 19h, válida pela 26ª rodada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Vitória

Precisando de uma reabilitação, o Leão estreia o treinador Jair Ventura dentro de casa em busca de uma vitória importantíssima. Para o confronto, o técnico poderá contar com o retorno dos volantes Dudu e Pepê, que estavam suspensos. Por outro lado, o Rubro-Negro terá os desfalques do atacante Fabri e do lateral-esquerdo Jemerson, que seguem lesionados. Entretanto, o volante Rúben Ismail e o atacante Kike Saverio estão recuperados e estão à disposição.

Como chega o Ceará

Embalado por uma vitória fora de casa, o Vozão quer seguir o ritmo para tentar se aproximar das primeiras posições da tabela. Para o confronto em Salvador, Léo Condé não tem desfalques por lesão, já que Lucas Lima e Aylon estão de volta ao time. Por outro lado, o volante Dieguinho recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida.

VITÓRIA X CEARÁ

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Data e horário: 02/10/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Dudu, Pepê e Aitor Cantalapiedra (Matheusinho); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Fernanda Nadrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)