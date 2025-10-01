Veja os pendurados do Vasco para o jogo contra o Palmeiras

O Vasco tem dois jogadores pendurados para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (1º), às 19h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos são reservas e precisam ter cuidado para não desfalcar o Cruz-Maltino no jogo seguinte, contra o Vitória, domingo (5), Em São Januário.

Dessa forma, os jogadores em questão são Paulinho e David. O volante é figura certa no banco de reservas, mas tem jogado pouco desde que Fernando Diniz chegou ao Vasco. A última partida foi no empate em 2 a 2 com o Ceará, no dia 14 de setembro. O jogador está pendurado desde a oitava rodada, quando foi advertido com o cartão amarelo na derrota para o Vitória. O primeiro cartão foi na derrota para o Ceará, na quarta rodada.