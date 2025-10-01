Veja os pendurados do Fluminense para o jogo contra o Sport

Tricolor tem cinco jogadores com dois cartões amarelos que precisarão tomar cuidado para não desfalcarem o time contra o Atlético-MG

O Fluminense tem cinco jogadores pendurados para a partida contra o Sport, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentre os atletas com dois cartões amarelos, dois são titulares. São os casos de Lucho Acosta e Serna, que precisarão tomar cuidado para não desfalcar o Tricolor no sábado (4), contra o Atlético, no Maracanã.

Os outros pendurados são Bernal, Thiago Santos e Lima, que apesar de ser reserva, é um jogador importante no elenco do Fluminense. No clássico com o Botafogo, no último domingo, o meia marcou o segundo gol da vitória sobre 2 a 0. Outro jogador pendurado é Ganso, mas o camisa 10 é desfalque por causa de lesão.