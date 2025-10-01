Vasco acerta empréstimo com a Crefisa; saiba valor

A diretoria do Vasco já pediu a autorização da Justiça, em petição enviada à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro há duas semanas. Como a SAF e o clube estão em recuperação judicial, a juíza do processo precisa autorizar a movimentação.

O Vasco acertou com a Crefisa um empréstimo para empresas em recuperação judicial. A instituição financeira emprestará cerca de R$ 80 milhões aos cofres do Cruz-Maltino. O dinheiro será para pagamento de salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais. A informação é do “ge”.

“Desde o início, no planejamento da recuperação judicial, já estava prevista a necessidade de um empréstimo para ajustar o fluxo de caixa e garantir que o clube pudesse honrar seus compromissos imediatos — com previsão de captação antes de outubro. No entanto, graças aos esforços pautados na responsabilidade financeira, conseguimos adiar essa captação o máximo possível, ganhando tempo para buscar a melhor alternativa no mercado”, disse o presidente do Vasco, Pedrinho, ao “ge”.

“Além do empréstimo, a empresa também disponibilizou recursos para projetos incentivados da associação, em uma parceria viabilizada pelo excelente relacionamento que mantenho com o Sr. José Lamachia. Seguimos firmes, com responsabilidade e transparência, como sempre nos comprometemos junto à torcida vascaína”, complementou.

O empréstimo, afinal, é peça-chave para estabilizar o clube em curto prazo, enquanto o plano da recuperação judicial avança. Assim, reduz o risco de novos atrasos em compromissos operacionais.