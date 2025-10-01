Vanderson se machuca em jogo do Monaco e preocupa Seleção

Lateral, que fo ichamado por Ancelotti para jogos do Brasil em outubro, é substituído ainda no primeiro tempo de duelo na Champions / Crédito: Jogada 10

O lateral Vanderson, do Monaco, pode ser cortado após estar na lista de convocados dos amistosos da Seleção Brasileira, em outubro. Afinal, o jogador sofreu uma lesão no duelo contra o Manchester City, pela Champions, e deixou o campo carregado, ainda no primeiro tempo do duelo em Monaco. Ele deixou a partida aos 21 minutos por Ouattara. Vanderson caiu no gramado por volta dos 20 minutos de jogo, após uma corrida na disputa de bola com Doku. Logo depois disso, ele foi às lágrimas. Em seguida, recebeu atendimento, e os médicos carregaram o jogador para beira do campo.