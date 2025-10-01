Torcida do Vasco esgota ingressos para jogo contra o Vitória

Mesmo antes de enfrentar o Palmeiras, torcedores dão mostras de empolgação com o momento do clube; partida é no domingo (5/10)

O Vasco anunciou no começo da noite desta quarta-feira (1º/10) o esgotamento de ingressos para o jogo contra o Vitória, no domingo (5/10), pela 27ª rodada do Brasileirão. Assim, São Januário estará novamente lotado, a exemplo do que aconteceu contra o Cruzeiro, no último sábado (27/9). Na ocasião, 20.342 estiveram presentes no estádio.

Dessa forma, esperam-se novamente mais de 20 mil pessoas para o confronto. Recentemente, contra o Bahia, o Vasco encerrou um jejum de quatro meses sem vencer em sua casa pelo Brasileirão. Não só isso: engatilhou duas vitórias seguidas, batendo em sequência, além do Tricolor, o Cruzeiro, no Caldeirão.

Contando com esses resultados, o Cruz-Maltino emplacou uma sequência de sete jogos sem perder. Dois deles, aliás, representaram a classificação à semifinal da Copa do Brasil – contra o Botafogo, em empates por 1 a 1 e passagem nos pênaltis.

Assim, a torcida se empolga, esgotando os ingressos para o jogo contra o Leão antes mesmo de a bola rolar para a 26ª rodada. Afinal, ainda nesta quarta, o Gigante da Colina encara o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h (de Brasília).