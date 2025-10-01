Técnico do Fluminense, Zubeldía lamenta gol no fim e foge de polêmicas de arbitragem

” Não sei te dizer o porquê dos gols no final (dos jogos), mas sei que aconteceram. Em uma semana, é difícil fazer juízo sobre o porquê de isso acontecer. Quando jogamos de forma seguida, as trocas são para manter a intensidade. A partida foi parelha, tivemos chances claras. Dentro da paridade, merecemos o triunfo. Mas temos que analisar os gols sofridos no final. Ver se é casualidade, mas é algo que podemos corrigir”, comentou.

Técnico do Fluminense, Zubeldía lamentou o gol sofrido pelo Fluminense contra o lanterna Sport no último minuto do empate em 2 a 2 com o Sport, nesta quarta-feira (1). O duelo valeu pela 26 rodada do Brasileirão, e, assim, o Flu não conseguiu chegar ao terceiro triunfo seguido na competição. Por outro lado, o Tricolor segue na porta do G6 mesmo com dois jogos a menos.

A partida ficou marcada por pelo menos duas polêmicas de arbitragem. No primeiro tempo, Martinelli abriu o placar para o Flu, mas o lance foi anulado por conta de uma falta de Ignácio no início da jogada. Já no segundo tempo, o defensor sofreu pênalti, mas o Leão reclamou de falta dele no início do lance. Zubeldía fugiu das polêmicas.

“Prefiro não entrar em polêmica. Foram jogadas confusas, tanto no gol que fizemos com Martinelli e no último gol, no pênalti também, se perdeu um pouco de tempo. O último gol é uma jogada muito “fina”(ajustada). Não sei se o jogador desvia antes da finalização do último jogador. Pelo que me falaram os jogadores, tem que ver como traçaram as linhas, quando vem o cruzamento, ele toca na bola. E se ele toca na bola, teria que ver se o outro estava impedido. São jogadas de gol, são rápidas. E tem que tomar uma decisão. O Claus tem muita experiência e ele me informou isso. Não tem muito o que fazer. Queríamos ganhar os três pontos, mas não conseguimos”, concluiu.

