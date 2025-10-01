Sport marca no último minuto, e arranca empate contra o Fluminense

Fluminense estava com a vitória na mão, mas cedeu o empate no último minuto e ficou no 2 a 2 com o Sport. Acosta e John Kennedy marcaram / Crédito: Jogada 10

O Fluminense estava com a vitória na mão, mas cedeu o empate no último minuto e ficou no 2 a 2 com o Sport, nesta quarta-feira (1), em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O Flu, que ficou duas vezes à frente do placar, anotou com Lucho Acosta e John Kennedy, enquanto o Leão balançou as redes com Lucas Lima e Luan Cândido. Todos os gols foram anotados no segundo tempo. Com o resultado, o Fluminense está em sétimo, com 35 pontos, mas apenas 24 pontos. Já o Leão segue em último, com um pé e meio na Série B de 2026, afinal tem apenas 15 pontos. No sábado (4), o Tricolor recebe o Atlético, às 18h30, enquanto o Sport visita o Cruzeiro no domingo (5), às 20h30.

Com muitos desfalques (alguns por opção técnica, é verdade) e ainda em adaptação a um trabalho novo, o Fluminense demorou a se impor na partida. Aliás, o Sport teve as melhores chances no início da partida, com Barletta e Hyoran. No entanto, o Tricolor logo acertou a marcação no lanterna da competição e foi tomando conta da partida. Aos 12, Canobbio finalizou para fora, por ciam do gol. Pouco depois, o aniversariante fez grande jogada individual, invadiu a área e parou na trave. Aos 28, Lucho Acosta aproveitou brecha da entrada da área, mas chutou sem força, facilitando a defesa do goleiro Gabriel. Já aos 42, a melhor chance do Leão na partida, afinal, Barletta chutou cruzado da entrada da área, no cantinho, mas Fábio se esticou bem e defendeu com êxito. Martinelli até balançou as redes no primeiro tempo, mas o tento foi anulado por conta de um pisão de Ignácio em Barletta no início do lance. O Fluminense voltou melhor do intervalo, mas sem deixar aquela impressão de que marcaria a qualquer momento. No entanto, a primeira grande oportunidade da etapa complementar veio dos pés do Sport, com Ramírez. A bola sobrou para o uruguaio, mas ele demorou muito para chutar e foi bloquearo por Freytes. O Flu, porém, abriu o placar. Aos 18, Renê subiu pelo lado esquerdo e tocou para Lucho, que fez um corta-luz para Cano. O argentino chutou na trave, a bola sobrou para Serna. Este cruzou na medida para Lucho Acosta, o melhor do Fluminense, balançar as redes.

O Leão, mesmo em último lugar, mostrou força e buscou o empate na sequência, com Lucas Lima fazendo belo gol de cobertura. Ainda assim, o Fluminense ganhou o jogo. Aos 32, Luan Cândido derrubou Ignácio dentro da área, e o árbitro Raphael Claus marcou pênalti após ida ao VAR. Marcação polêmica por conta de uma falta do próprio Ignácio um pouco antes. O atacante John Kennedy, que nada tem a ver com isso e tinha acabado de entrar, cobrou e marcou para o Fluminense. O Fluminense estava com a vitória na mão, mas Lucas Lima cruzou, e Luan Cândido marcou de cabeça no último minuto: 2 a 2.