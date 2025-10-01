Seca de gols preocupa São Paulo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

Tricolor marcou apenas um gol nas últimas seis partidas / Crédito: Jogada 10

A fase do São Paulo não é das melhores. Após uma eliminação precoce na Libertadores com duas derrotas para a LDU, o Tricolor voltou para a realidade depois de ver o sonho continental virar um pesadelo e se viu em um momento de tensão. Na última segunda, o São Paulo foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará em pleno MorumBIS e chegou ao quarto revés consecutivo e, de quebra, a mais um jogo sem balançar as redes.

O Tricolor Paulista, contando todas as competições, marcou apenas um gol nos últimos seis jogos – na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo, no dia 14 de setembro. E a seca de gols tem tirado o sono de Hernán Crespo. Contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, às 19h30, o São Paulo tem a chance de ouro de não somente se reabilitar na temporada com uma vitória fora de casa, como também de quebrar este retrospecto ruim de não anotar gols.