Santos x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1º), na Vila Belmiro, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro
Nesta quarta-feira (1), Santos e Grêmio se enfrentam, às 21h30, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de três empates e uma vitória na competição, mas ainda é o 16° colocado e está próximo da zona de rebaixamento. Já o Tricolor Gaúcho quer estabelecer uma nova sequência positiva na temporada. Vindo de triunfo contra o Vitória, em Porto Alegre, a equipe de Mano Menezes está na décima posição e quer seguir subindo na tabela.

A Voz do Esporte já está com tudo 100% para acompanhar, ao vivo, o embate, a partir de 20h. Eduardo Rizzatti narra, com o suporte de Henrique Neves nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

