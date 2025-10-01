Santos renova com Vinícius Lira até agosto de 2028

Prestes a completar 18 anos, jovem tem três partidas pelo time principal do Peixe, todas elas pelo Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

O Santos renovou contrato com o lateral-esquerdo Vinícius Lira até 31 de agosto de 2028. O antigo compromisso do jogador com o Peixe expirava em março de 2027. Vinícius Lira é uma das promessas da base do Santos e tem passagens pelas Seleções Brasileiras de base. Dessa maneira, o lateral esteve no plantel do Peixe campeão paulista sub-17 em 2024, tendo marcado um gol na final contra o rival São Paulo.

Natural de São Paulo e nascido em 12 de outubro de 2007, o jogador está no clube desde 2018 e vem se destacando em todas as categorias. LEIA MAIS: Destaque no último jogo, Barreal projeta duelo do Santos contra o Grêmio: “Vamos brigar” “Agradeço ao Santos por todas as oportunidades e valorizações. É um grande sonho estar vestindo essa camisa e espero ainda trazer muitas alegrias ao torcedor santista”, disse o atleta ao site do clube. O jovem estreou no profissional nesta temporada, em jogo diante do São Bernardo. No total, disputou três partidas, todas elas pelo Campeonato Paulista.