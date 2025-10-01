Rony, após perder gols no empate do Atlético: “A tempestade sempre passa”Camisa 33 perdeu quatro chances, sendo três em boas condições de marcar; jogador, que não faz gol há quatro meses, comenta fase ruim
O atacante Rony lamentou as chances perdidas no empate por 0 a 0 do Atlético com o Juventude, nesta terça-feira (30/9), na Arena MRV. Na saída do campo, o jogador falou sobre a má fase, já que chegou aos 22 jogos sem marcar pelo clube mineiro. Já são, assim, quatro meses sem bolas na rede por parte do camisa 33 atleticano. Para Rony, a “tempestade” há de acabar.
“A gente sempre procura fazer com que aconteça de uma forma que nós queremos, e infelizmente não foi do jeito que queríamos. Acho que a gente precisa levantar a cabeça e continuar trabalhando. É continuar com a cabeça erguida, sabendo que é uma tempestade. Uma tempestade, pelo que eu escutei hoje, ela sempre passa”, iniciou.
LEIA MAIS: Atuações do Atlético contra o Juventude: Rony para na trave e amplia jejum
Seguindo na resposta, o jogador explicou como pode sair da má fase. Para ele, nada supera o trabalho e a fé.
“Vou continuar com a cabeça erguida, continuar trabalhando. Eu sei que essa tempestade, uma hora, ela tem que acabar. Acredito que, com a fé, as coisas começam a acontecer, então vou continuar lutando. Eu sei como isso funciona, então eu sei que uma hora essa tempestade vai acabar e as coisas vão começar a acontecer. Tem que manter a cabeça tranquila, boa e trabalhar. É trabalhando que a gente consegue nossos objetivos”, encerrou.
Com o tropeço em casa, o Atlético sobe para a 13ª posição, com 29 pontos. Agora, a equipe do técnico Jorge Sampaoli se volta para o confronto de sábado (4/10) contra o Fluminense, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.