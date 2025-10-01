Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ramón Díaz vê Inter com falta de confiança, mas elogia postura

Treinador valorizou esforço dos jogadores para tentar reverter o cenário
O Internacional arrancou um empate com o Corinthians no último lance, mas segue ameaçado pelo Z4 no Brasileirão. Pressionado por bons resultados, o Colorado completou quatro jogos sem vencer. Dessa forma, a torcida se manifestou e vaiou, mesmo após o gol no apagar das luzes. O técnico Ramón Díaz vê a falta de confiança como um problema, mas ressaltou o esforço dos jogadores para reverter o quadro.

“Creio que falta confiança. São jogadores de alto nível e de categoria. Estamos vendo um grande esforço para melhorar e recuperar. Com o tempo vamos ver um Inter diferente, um Inter como o dos primeiros 15 minutos (contra o Corinthians), que pressiona e cria situações”, disse o técnico Ramón Díaz, que disputou apenas seu segundo jogo no comando.

Sem vencer há três jogos, o Inter começou pressionando o Corinthians e perdeu uma grande chance logo no primeiro minuto. Contudo, na sequência da partida, o time paulista controlou as ações, saiu na frente do placar aos nove minutos e administrou a vantagem até o último lance. Em pênalti polêmico, o Colorado empatou com Carbonero, mas não evitou as vaias da torcida.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 29 pontos e segue em 15º lugar, enquanto o Corinthians, agora, soma 30, em 13º. O Colorado volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão, enquanto o Timão recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 21h, na Neo Química Arena.

