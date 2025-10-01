Ramón Díaz vê Inter com falta de confiança, mas elogia postura

Ramón Díaz vê Inter com falta de confiança, mas elogia posturaTreinador valorizou esforço dos jogadores para tentar reverter o cenário
O Internacional arrancou um empate com o Corinthians no último lance, mas segue ameaçado pelo Z4 no Brasileirão. Pressionado por bons resultados, o Colorado completou quatro jogos sem vencer. Dessa forma, a torcida se manifestou e vaiou, mesmo após o gol no apagar das luzes. O técnico Ramón Díaz vê a falta de confiança como um problema, mas ressaltou o esforço dos jogadores para reverter o quadro.
“Creio que falta confiança. São jogadores de alto nível e de categoria. Estamos vendo um grande esforço para melhorar e recuperar. Com o tempo vamos ver um Inter diferente, um Inter como o dos primeiros 15 minutos (contra o Corinthians), que pressiona e cria situações”, disse o técnico Ramón Díaz, que disputou apenas seu segundo jogo no comando.
Sem vencer há três jogos, o Inter começou pressionando o Corinthians e perdeu uma grande chance logo no primeiro minuto. Contudo, na sequência da partida, o time paulista controlou as ações, saiu na frente do placar aos nove minutos e administrou a vantagem até o último lance. Em pênalti polêmico, o Colorado empatou com Carbonero, mas não evitou as vaias da torcida.
Com o resultado, o Internacional chegou aos 29 pontos e segue em 15º lugar, enquanto o Corinthians, agora, soma 30, em 13º. O Colorado volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão, enquanto o Timão recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 21h, na Neo Química Arena.
