Presidente do Corinthians cobra mudanças na arbitragem

Presidente do Corinthians cobra mudanças na arbitragemOsmar Stabile desabafou após o empate contra o Internacional, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio
O Corinthians ficou na bronca com a arbitragem pelo segundo jogo consecutivo. Após se sentir prejudicado na derrota diante do Flamengo, portanto, o Timão voltou a se sentir lesado no empate com o Internacional por 1 a 1, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o presidente alvinegro Osmar Stabile cobrou a CBF por mudanças na arbitragem brasileira.
“Não adianta cobrar técnico e jogadores, se quando chega na hora (do jogo) as coisas mudam. Pressionaram o árbitro no intervalo. Quero ver se isso vai ser colocado na súmula. Estou muito chateado. Temos que mudar isso. O Corinthians não pode ser prejudicado em todo jogo. A CBF precisa prestar atenção e evitar que isso aconteça. É só um desabafo”, disse Osmar Stabile.
O jogo foi polêmico no Beira-Rio. No primeiro tempo, houve um gol anulado para cada lado. Contudo, o Corinthians conseguiu sair na frente do placar com gol de Gui Negão, aos nove minutos. No último lance da partida, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) marcou pênalti para o Internacional, convertido por Carbonero. A decisão, portanto, gerou reclamações dos alvinegros, incluindo a expulsão de Dorival.
Com o resultado, o Internacional chegou aos 29 pontos, enquanto o Corinthians, agora, soma 30. O Colorado volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão, enquanto o Timão recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 21h, na Neo Química Arena.
