Presidente da CBF espera apoio paulista para enxugar os Estaduais

Samir Xaud diz que São Paulo foi prejudicado, mas crê que o presidente da Federação paulista, "gestor nato", entenda e dê o aval para a mudança / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira, 1/10, a CBF apresentou, em sua sede, as mudanças preparadas para o calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. Uma das principais alterações é a diminuição dos campeonatos estaduais para 11 datas, com as competições locais sendo realizadas entre janeiro e março. Essa era uma das promessas do presidente Samir Xaud quando assumiu a presidência da entidade, em 25 de maio, no lugar de Ednaldo Rodrigues.