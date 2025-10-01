Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da CBF espera apoio paulista para enxugar os Estaduais

Samir Xaud diz que São Paulo foi prejudicado, mas crê que o presidente da Federação paulista, "gestor nato", entenda e dê o aval para a mudança
Nesta quarta-feira, 1/10, a CBF apresentou, em sua sede, as mudanças preparadas para o calendário do futebol brasileiro a partir de 2026.

Uma das principais alterações é a diminuição dos campeonatos estaduais para 11 datas, com as competições locais sendo realizadas entre janeiro e março. Essa era uma das promessas do presidente Samir Xaud quando assumiu a presidência da entidade, em 25 de maio, no lugar de Ednaldo Rodrigues.

A mudança afeta principalmente o Campeonato Paulista, que perdeu cinco datas e precisará se adequar a um novo formato.

Sobre o assunto, Samir Xaud declarou que espera contar com o apoio do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, mesmo com a redução do espaço do Estadual no calendário.

“Acredito que o presidente Reinaldo é um líder, um gestor nato, e vai compreender exatamente que nós pretendemos o melhor para o futebol brasileiro”, disse o mandatário.

Veja aqui as mudanças do Calendário do Futebol Brasileiro para 2026.

