Pouco tempo após aposentadoria, ex-zagueiro vira deputado na Moldávia

Pouco tempo após aposentadoria, ex-zagueiro vira deputado na MoldáviaEx-defensor ainda jogava competição europeia, já que há dois meses ainda disputava a Liga Conferência com clube do Leste Europeu
Maxime Potimiche representa um dos poucos exemplos de jogadores que já sabiam qual caminho seguir ao se aposentar do futebol, pois se tornou político na Moldávia. A mudança repentina causou impacto, pois dois meses atrás, ele ainda atuava como zagueiro e jogava a Liga Conferência, terceira principal competição de clubes da Europa, pelo Petrocub. Aos 36 anos, ele ingressou no Partido Ação e Solidariedade (PAS) e confirmou seu ingresso no Parlamento da Moldávia ao ganhar as votações legislativas, no último domingo (28), e se tornar deputado.
Potimiche também frequentemente estava nas convocações para defender a seleção da Moldávia. Ao final de agosto, ele anunciou a decisão em parar de jogar futebol de maneira profissional. A sua intenção era iniciar sua trajetória como político. Em entrevista a um veículo local, Maxime frisou que se trata de uma escolha, que pensou bastante.
“Sinto que ainda podia jogar, mas quero deixar o futebol quando ainda estou saudável e não numa maca. Nos últimos tempos cheguei à conclusão de que era altura de começar um novo desafio”, detalhou o jornal português “A Bola”.
Posteriormente, Potimiche indicou a razão para decidir se tornar político.
“Não nasci político, nem sonhava em chegar ao parlamento. Mas, nos últimos anos, tornou-se impossível assistir com calma enquanto mentiras, mediocridade e desinformação contaminam a mente das pessoas diretamente da tribuna. Não quero mais ficar fora”, justificou.
Despedida do futebol e ingresso na política da Moldávia
Maxime despediu-se do futebol no dia 31 de agosto. Em julho, aliás, ele disputava a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Na oportunidade, os embates foram contra o Sabah, do Azerbaijão.
Com a queda na etapa ainda preliminar, o zagueiro deixou o Petrocub e decidiu se aposentar. Na sequência, filiou-se ao Partido Ação e Solidariedade. Um mês depois do seu último jogo, Potimiche já havia sido eleito deputado.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook