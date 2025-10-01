Porto x Estrela Vermelha: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam no Estádio do Dragão, em Portugal, pela 2ª rodada da Liga Europa 2025/26

Porto e Estrela Vermelha se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, pela 2ª rodada da Liga Europa 2025/26. O time português faz um excelente início de temporada e aparece como grande favorito para manter os 100% de aproveitamento.

Como chega o Porto

O Porto faz um grande início de temporada sob o comando do técnico Francesco Farioli. Líder isolado do Campeonato Português, com 100% de aproveitamento, o time vem de oito vitórias seguidas, com somente um gol sofrido.

Dessa maneira, os donos da casa aparecem como favoritos para buscar os três pontos nesta segunda rodada da Liga Europa. Em sua estreia, o Dragão venceu o RB Salzburg por 1 a 1, fora de casa, na Áustria.

Além disso, outra boa notícia é que o treinador não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.