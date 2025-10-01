Palmeiras encara o Vasco para evitar sequência de derrotas inédita em 2025

Equipe de Abel Ferreira defende regularidade como mandante e tabu de quase dez anos diante do adversário

A última vez em que o Verdão perdeu dois jogos seguidos aconteceu em julho de 2024. Na ocasião, foram três revés, diante de Fluminense, Vitória e Flamengo em sequência, todos pelo Brasileirão. Desde então, o clube não acumulou mais de uma derrota consecutiva.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (01/10), às 19h, no Allianz Parque, para enfrentar o Vasco pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira entra em campo pressionado pelo resultado negativo diante do Bahia , mas com a missão de evitar uma sequência de derrotas que seria inédita na temporada.

Em 2025, o Palmeiras soma nove derrotas, nenhuma em sequência, e busca manter a estabilidade para continuar na disputa pelas primeiras posições da tabela. Atualmente, ocupa a terceira colocação, com 49 pontos, e viu o Flamengo ampliar a vantagem na liderança após bater o Corinthians na última rodada.

Um dos trunfos palmeirenses é o retrospecto recente em casa: nos últimos dez jogos no Allianz Parque, foram sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Além disso, o histórico do confronto direto favorece o Verdão, que não perde para o Vasco há quase dez anos. Nos últimos seis encontros, foram quatro vitórias alviverdes e dois empates.

O adversário carioca chega para o duelo oscilando fora de casa. Nas últimas dez partidas longe de seus domínios, o Vasco venceu quatro, empatou três e perdeu três. O desempenho, embora equilibrado, ainda não garante tranquilidade diante de um rival que se mostra consistente em seus domínios.

