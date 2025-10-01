Palmeiras é fatal no primeiro tempo e bate o Vasco no Allianz

Palmeiras é fatal no primeiro tempo e bate o Vasco no AllianzVerdão precisou de 23 minutos para definir o marcador da partida, com, novamente, o brilho da dupla Flaco López e Vitor Roque
O Palmeiras se recuperou e segue firme na briga pela ponta do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (01), o Verdão voltou a vencer no campeonato ao bater o Vasco pelo placar de 3 a 0. Mais uma vez, Flaco López e Vitor Roque se destacaram, com dois gols do argentino e um do Tigrinho.
Com o resultado, o Verdão sobe temporariamente para a vice-liderança, com 52 pontos, e fica no aguardo do confronto entre seus concorrentes diretos. Já o Cruzmaltino volta a perder após cinco rodadas e permanece na 13ª posição, com 30 pontos.
Na próxima rodada, o Palmeiras tem o clássico contra o São Paulo, no Morumbis. Já o Vasco recebe o Vitória, em São Januário.
Palmeiras começa com tudo e Flaco López brilha
O jogo começou equilibrado, mas logo na primeira oportunidade já deu para sentir como seria o primeiro tempo. Veiga tentou lançamento para o ataque, Lucas Oliveira não conseguiu cortar bem e Flaco López ficou com a bola, invadiu a área e abriu o marcador. O Vasco respondeu com perigo. Rayan recebeu na área e, antes de finalizar, foi travado por Piquerez. Depois, Vegetti recebeu cruzamento e levou perigo em chute com a parte externa do pé.
Só que o Alviverde estava com a efetividade em dia e logo ampliou. Piquerez cruzou na área, a defesa vascaína bateu cabeça e a bola ficou para Flaco López marcar o segundo. Seis minutos depois, o argentino lançou Vitor Roque, que tirou Paulo Henrique da jogada e tocou sutilmente para fazer o terceiro. Depois disso, a partida ficou morna, sem muitas oportunidades e o Verdão foi para o intervalo com uma grande vantagem.
Verdão segura o jogo e garante a vitória
O segundo tempo começou menos movimentado, com o Vasco tentando aparecer no campo de ataque, mas de forma tímida. O Palmeiras demorou, mas conseguiu criar suas oportunidades. Flaco recebeu cruzamento na área e, travado por Puma Rodríguez, mandou para fora. Depois, o argentino apareceu na ponta e tocou para Vitor Roque, que tirou a marcação e chutou para boa defesa de Léo Jardim.
Depois, o Verdão teve boas oportunidades de bola parada. Primeiro, Murilo subiu mais alto após cobrança de falta e cabeceou para fora. Depois, Andreas Pereira cobrou falta e mandou para fora. Vitor Roque até chegou a marcar o quarto, mas o auxiliar flagrou o impedimento. O Vasco teve sua chance para descontar, mas Coutinho, cara a cara com o goleiro, parou em grande defesa de Weverton. O arqueiro alviverde participou mais uma vez em chute de Gómez, onde saiu muito bem para salvar mais uma vez. Sem acréscimos, o árbitro encerrou mais uma vitória alviverde.
PALMEIRAS 3 X 0 VASCO
Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data e hora: 01/10/2025 (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília)
Gol: Flaco López, 6’/1ºT (1-0); Flaco López, 17’/1ºT (2-0); Vitor Roque, 23’/1ºT (3-0)
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira (Allan, 36’/2ºT), Raphael Veiga (Ramón Sosa, 20’/2ºT) e Felipe Anderson (Facundo Torres, 20’/2ºT); Flaco López (Maurício, 30’/2ºT) e Vítor Roque (Bruno Rodrigues, 30’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira (Matheus Carvalho, 33’/2ºT), Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira (Andrés Gómez, 15’/2ºT) e Vegetti (David, 21’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões Amarelos: Aníbal Moreno (SEP); Paulo Henrique (CRVG)