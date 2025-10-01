No Santos, figura do sub-20 desperta a atenção de Vojvoda

Atleta que milita no sub-20, Kenay teve papel importante em duelo recente do Peixe na categoria. Ele marcou na vitória por 3 a 1, diante do Corinthians, no confronto que classificou o Santos para as quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. A saber, esse foi o segundo tempo do atleta na temporada ao longo de 27 partidas.

Com poder aquisitivo em baixa, o Santos costuma recorrer as categorias de base para abastecer seu elenco. Nesse sentido, um nome chama a atenção do técnico Juan Pablo Vojvoda por seu nível de amadurecimento: o volante Kenay Martins.

“Feliz e motivado. Esse gol foi muito especial para mim e para o grupo. Seguimos firmes e com foco em buscar nossos objetivos”, disse o meio-campista após o triunfo.

Diante das boas atuações, além de Vojvoda, informações dos bastidores dão conta de que Neymar também tem feito elogios aos jogos que viu de Kenay. Algo que colabora de maneira considerável para que, na reta final de 2025, ele possa ganhar espaço no elenco principal do Alvinegro Praiano.

Apesar do interesse atual de nomes como Neymar e Vojvoda, o potencial do meio-campista de 19 anos já é cenário monitorado há algum tempo pelos lados da Vila Belmiro. Não por acaso, a multa rescisória prevista no atual contrato de Kenay Martins está em 100 milhões de euros. Na cotação de momento, valor que equivale a R$ 623,5 milhões.