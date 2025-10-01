Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mirassol x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Leão tenta se recuperar após derrota para se manter no G4, enquanto o Massa Bruta quer voltar a vencer após quatro rodadas
Em um duelo do interior de São Paulo, Mirassol e Bragantino se enfrentam buscando reabilitação no Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quarta-feira (01), às 19h, no Maião, válida pela 26ª rodada da competição.

A Voz do Esporte está atenta a todos os movimentos da partida e inicia a transmissão bem cedo, às 17h30. Nando Gouvea está escalado para narrar o embate. Deyvid Xavier fica nos comentários. Por fim, o intrépido Will Ferreira cuida das reportagens.

