Martinelli marca, Arsenal vence o Olympiacos e segue 100% na Champions

Brasileiro e Saka marcam em vitória dos Gunners sobre os gregos por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da competição / Crédito: Jogada 10

Superior na maior parte do jogo, o Arsenal derrotou o Olympiacos por 2 a 0, no Emirates Stadium, nesta quarta-feira (1), pela segunda rodada da fase de liga da Champions. Gabriel Martinelli, convocado para Seleção Brasileira, abriu o o placar logo no primeiro tempo. Além do brasileiro, Saka fez mais um para a equipe inglesa nos acréscimos, depois de uma tabela com Odegaard. O resultado é excelente para o time de Mikel Arteta, que vai a seis pontos e segue com 100% de aproveitamento, ao lado de clubes como Bayern, Real Madrid, PSG e Inter de Milão. Do outro lado, a equipe grega continua sem vencer na competição e está no momento fora da zona de classificação para os playoffs, com apenas um ponto.

Martinelli deixa o dele Depois de ficar no banco na última partida da Champions, Gabriel Martinelli ganhou a chance como titular nesta quarta e não fez feio. O brasileiro fez o único gol do primeiro tempo aos 12 minutos, na sobra de um chute de Gyokeres. O time inglês dominou a partida e criou mais oportunidades. Apesar da dominância dos Gunners, o time grego não se encolheu e mostrou perigo. A jogada mais perigosa dos visitantes aconteceu em um chute de primeira do português Podence, que forçou uma importante defesa do goleiro David Raya. Saka amplia e frango do goleiro A segunda etapa foi de oportunidades para os dois lados. No início, Heeze e Podence tiveram chances, mas desperdiçaram. Chiquinho chegou a balançar as redes para o Olympiacos, porém estava em posição irregular. Houve, aliás, uma longa checagem para analisar o gol. Do lado do Arsenal, Trossard também teve duas grandes oportunidades, uma delas seria um golaço. Perto do fim do jogo, o goleiro Tzolakis fez uma intervenção insana aos 38 para impedir os Gunners de ampliarem e matarem a partida. Após grande jogada de Saka, o ponta cruzou para Odegaard chegar batendo de primeira. O norueguês já comemorava o gol, mas o arqueiro grego defendeu de forma incrível. No entanto, no final do jogo, o goleiro levou um “frango” para definir o placar: Saka chutou e o grego deixou a bola passar por baixo de suas pernas.