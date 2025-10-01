Marcos Antônio e Oscar voltam ao São Paulo, que não terá Lucas e quatro zagueiros

Meio-campistas viajam com o elenco do Tricolor para enfrentar o Fortaleza. Crespo tem grande problema na defesa / Crédito: Jogada 10

O técnico Hernán Crespo conta com duas boas novidades no meio de campo do São Paulo para o duelo contra o Fortaleza, às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (2), no Castelão, pelo Brasileirão. Afinal, Oscar e Marcos Antônio estão de volta e viajam com a delegação. Por outro lado, o treinador terá dor de cabeça para montar a zaga, pois apenas um zagueiro está disponível. Lucas Moura também não joga. Oscar é relacionado pela primeira vez desde 19 de julho, quando sofreu fratura em três vértebras lombares no clássico contra o Corinthians. Já Marcos Antônio volta a ficar à disposição após um desconforto no músculo reto femoral da perna direita.

LEIA MAIS: Seca de gols preocupa São Paulo contra o Fortaleza pelo Brasileirão Já Lucas Moura será preservado pela comissão técnica tricolor. Ele ficará no CT da Barra Funda para trabalhos específicos de olho no clássico diante do Palmeiras, no próximo domingo. Vale destacar que o meia-atacante participou das duas últimas partidas do São Paulo após se recuperar de artroscopia para retirada de fibrose no joelho direito. Defesa é a maior dor de cabeça no São Paulo No entanto, o setor defensivo é o grande problema para Hernán Crespo. Afinal, o treinador tem apenas Sabino disponível. Titular na derrota para o Ceará, Rafael Tolói sofreu lesão na região posterior da coxa esquerda. Assim, juntou-se a Ferraresi, com problema no adutor da mesma coisa, no departamento médico tricolor. Arboleda levou o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e terá que cumprir suspensão automática. A baixa mais recente fica com Alan Franco, que apresenta sobrecarga muscular na parte anterior da coxa direita e também não viaja.