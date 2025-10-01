Leonardo Jardim tem a volta de dois jogadores e pode escalar o “Cruzeiro ideal”

Lucas Villalba e Gabigol voltam de suspensão e ficam à disposição do treinador para o duelo contra o Flamengo, nesta quinta-feira / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro tem a volta de dois jogadores para o duelo contra o Flamengo nesta quinta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O técnico Leonardo Jardim terá o retorno do zagueiro Lucas Villalba e do atacante ‘, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Vasco. Assim, o comandante poderá escalar o time ideal do Cabuloso no duelo decisivo contra o Rubro-Negro. Além da dupla, o treinador deve ter a volta de Luis Sinisterra entre os relacionados. O colombiano recuperou-se de um estiramento muscular que o tirou de ação contra o Cruz-Maltino. Assim, treinou durante a semana com o elenco cruzeirense.