Léo Jardim analisa derrota do Vasco: “Equipe entrou desligada”

Goleiro admite má atuação do time no Allianz Parque, em revés por 3 a 0; três gols saíram antes da marca de 24 minutos do primeiro tempo

O goleiro Léo Jardim não ficou nada satisfeito com a desatenção do Vasco na dura derrota por 3 a 0 para o Palmeiras , nesta quarta-feira (1º/10), no Allianz Parque. Ao apito final, o arqueiro admitiu que a equipe vascaína entrou “desligada” na partida, facilitando a vida dos donos da casa.

Jardim explicou que o Cruz-Maltino havia “mapeado” os pontos fortes do Verdão, mas que não foram capazes de parar o forte ataque do Palmeiras por conta desse apagão.

“Realmente, foi um começo bem difícil. A gente sabia que a equipe do Palmeiras é uma equipe que tem a transição muito forte quando eles pegam uma segunda bola. Eles trabalham uma transição para terminar a jogada muito rápido. E os gols deles foram praticamente essas jogadas. A gente tinha mapeado isso, a gente conversou sobre isso, mas a equipe entrou muito desligada no primeiro tempo. A gente demorou para conseguir entrar no jogo, e eles foram felizes com as oportunidades que tiveram. Quando a gente foi ver já estava 2, 3 a 0 para eles e a gente não conseguiu encaixar no nosso jogo”, analisou à equipe do Premiere após o apito final.

Lições para o Vasco após a derrota

Perguntado sobre quais lições o Vasco poderia tomar da derrota, Léo Jardim afirmou que este elenco já deu provas de superação em outros momentos. Assim, para o arqueiro, a questão é “corrigir os erros” junto ao técnico Fernando Diniz.