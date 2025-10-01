Lenda do Liverpool tem falência decretada por dívida de R$ 10,5 milhões

Ex-jogador da Seleção da Inglaterra acumulou dívidas por impostos e multas sem pagar na sua empresa / Crédito: Jogada 10

John Barnes, ex-jogador da seleção inglesa e lenda no Liverpool, decretou falência na sua empresa por conta de uma dívida fiscal de R$ 10,5 milhões. Sem pagar impostos e multas, os valores geraram um acúmulo de débitos. A empresa John Barnes Media Limited, portanto, tinha uma dívida no valor de R$5,44 milhões ao fisco em impostos não pagos. Além disso, acumulou com dívidas com credores sem garantia de R$ 3,23 milhões, um empréstimo de R$1,58 milhão e custos dos liquidadores de R$396 mil, segundo a imprensa inglesa, de acordo com o relatório mais recente do órgão fiscal da Inglaterra.

Assim, em entrevista ao podcast “All Things Business”, o ex-jogador contou como as suas finanças saíram do controle. “Eu ganhava muito dinheiro, fui o primeiro jogador a ganhar R$70.000 por semana e aproveitei isso por alguns anos. Como muitos atletas de elite, acabei me prejudicando porque confiei em pessoas, fui enganado algumas vezes e acabei perdendo entre R$7 milhões e R$10,5 milhões ao longo de quatro anos. Em 2017, comecei a conversar com o governo sobre o que poderia fazer para pagar o que devia”, detalhou. Vale ressaltar, portanto, que Barnes enfrenta várias petições de falência há 15 anos. A primeira foi em 2010. Já em 2023, foi por conta de uma dívida pessoal de R$1,67 milhão. No entanto, essa ele quitou no último momento.