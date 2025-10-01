Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre mudanças no calendário da CBF: “Passo importante”

Mandatária alviverde destacou positivamente a nova fórmula do calendário do futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

O futebol brasileiro vai viver uma revolução em 2026. Nesta quarta-feira, Samir Xaud, presidente da CBF, comunicou mudanças drásticas no calendário de competições para os clubes na próxima temporada, sendo a principal envolvendo o Brasileirão. O Campeonato Brasileiro terá seu início adiantado para o final de janeiro e vai durar toda a temporada, e a Copa do Brasil terá uma modificação na decisão, que passa a ser em jogo único e campo neutro.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu sua opinião sobre as mudanças no calendário, e em nome do Palmeiras, concordou com a nova fórmula implementada pela CBF. “O Palmeiras concorda com as mudanças no calendário divulgadas pela CBF, a começar pela redução de todos os estaduais para 11 datas, incluindo o Campeonato Paulista. Soluções difíceis exigem decisões difíceis!”, iniciou Leila. “A CBF deu hoje um passo muito importante para que tenhamos, em um futuro próximo, um calendário ainda melhor, que respeite plenamente a integridade dos atletas e valorize o futebol brasileiro em cada uma de suas particularidades”, concluiu em nota.