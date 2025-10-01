Inter Miami sofre derrota histórica com Messi em campo

Com o placar do confronto que ocorreu no Chase Stadium, além dos três pontos, o Chicago Fire também fica marcado como o time que impôs uma marca inédita ao Inter Miami. Ao menos, desde que Messe desembarcou no clube, em junho de 2023.

Em partida válida pela Conferência Leste da Major League Soccer (MLS), o Chicago Fire conseguiu um histórico resultado, fora de casa, diante do Inter Miami . Mesmo enfrentando figuras como Jordi Alba, Busquets, De Paul, Lionel Messi e Suárez, o Chicago aplicou uma goleada de 5 a 3 na representação da Flórida.

Na consideração apenas de partidas como mandante, a equipe de Miami jamais tinha perdido tomando cinco gols de distância. Algo que, naturalmente, foi tema na entrevista coletiva do técnico Javier Mascherano após o jogo.

“A responsabilidade pela má abordagem que tive no primeiro tempo é minha. Quando você tem que mudar de abordagem no meio do jogo, é porque claramente pensou uma coisa e aconteceu o oposto. Não se trata de nomes, mas sim do que eu pensei sobre a partida, e acabou sendo o oposto”, reconheceu o treinador argentino.

Quando se olha apenas para a carreira de Lionel Messi, a goleada tem significado igualmente inédito. Afinal, mesmo com 1143 compromissos oficiais, essa foi só a terceira vez que ele esteve no lado que sofreu cinco tentos. A primeira delas foi em 2009, defendendo a seleção da Argentina, no histórico revés de 6 a 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, para a Bolívia. Já a segunda, no Barcelona, foi o acachapante 8 a 2 contra o Bayern de Munique, sem a presença de público, na Liga dos Campeões 2019/2020.