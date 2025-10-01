Inter marca no fim e empata com Corinthians em jogo polêmico

Pênalti no último lance a favor do time gaúcho gerou muita reclamação da equipe paulista / Crédito: Jogada 10

No duelo dos desesperados por reabilitação, Internacional e Corinthians empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (1), em jogo polêmico, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o resultado não foi bom para nenhum dos dois. O Timão saiu na frente do placar com Gui Negão no primeiro tempo, mas o Colorado arrancou o empate no último lance, de pênalti, com Carbonero. O jogo ainda teve mais dois gols anulados, um para cada lado, na etapa inicial. Com o resultado, o Internacional chegou aos 29 pontos e segue em 15º lugar, enquanto o Corinthians, agora, soma 30, em 13º. O Colorado volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão, enquanto o Timão recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 21h, na Neo Química Arena.

Corinthians marca no início e larga na frente no Beira-Rio O jogo começou animado no Beira-Rio. Logo no primeiro minuto de jogo, o Internacional criou a primeira grande chance, mas Alan Patrick não aproveitou. Depois disso, o Corinthians dominou as ações. Dessa forma, o Timão pressionou o time da cada e abriu o placar aos nove minutos. Matheuzinho recebeu pela direita e cruzou para área, e Gui Negão mergulhou de cabeça para estufar as redes de Anthoni. Após um início intenso, o jogo ficou morno. Mesmo assim, o Corinthians ainda tinha o controle e não era ameaçado. O Timão chegou a marcar pela segunda vez, com Hugo, aos 25 minutos, após cruzamento de Matheuzinho. Contudo, a arbitragem anulou por impedimento. Na reta final, aos 43, o Internacional também teve um gol anulado, marcado por Óscar Romero, também por posição irregular. Internacional arranca empate no último lance em pênalti polêmico Depois de um primeiro tempo agitado, o jogo ficou morno na etapa final. Em desvantagem, o Internacional teve o domínio da posse de bola, no entanto, não conseguiu transformar o volume em chances claras. Em meio a dificuldades para encontrar espaços, o Colorado criou o primeiro lance de perigo aos nove minutos, mas Hugo Souza defendeu a finalização de Borré. Depois, voltou a trabalhar aos 23, sem perigo. Na frente do placar, o Corinthians tentava desacelerar o jogo e esfriar o time da casa o tempo todo. Dessa forma, o técnico Dorival Junior apostou em jogadores experientes, como Maycon, Martínez e Romero, para segurar a bola. O Internacional, por sua vez, jogava contra o relógio. Assim, a cada minuto, a impaciência da torcida aumentava.