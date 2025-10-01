Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hansi Flick admite superioridade do PSG em derrota do Barcelona

Técnico elogia esforço coletivo apesar do resultado negativo, evita falar de individualidades e destaca desgaste dos meio-campistas
Hansi Flick lamentou a derrota do Barcelona para o PSG, por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, 1º de outubro, pela 2ª rodada da fase de liga da Champions. O treinador reconheceu que o time francês, atual campeão europeu, soube reagir ao gol inicial de Ferrán Torres e acabou levando a melhor.

“Fizemos um bom primeiro tempo, melhor que a segunda etapa, mas não estivemos no nosso nível ideal. O PSG mereceu a vitória”, afirmou o alemão.

Questionado sobre atuações individuais, Hansi Flick preferiu não destacar nomes.

“O mais importante é o coletivo”, disse.

