Haaland faz dois, mas Manchester City cede empate para o Monaco pela Champions

Citizens vacila ao não "definir o jogo", e Dier arranca empate por 2 a 2 para os vermelhos e brancos nos acréscimos, em cobrança de pênalti / Crédito: Jogada 10

O Manchester City não matou o jogo e sofreu as consequências. Nesta quarta-feira (1), os Citezens cederam o empate no fim para o Monaco por 2 a 2, no Estádio Louis II, pela segunda rodada da fase de liga da Champions 2025/26. O gigante Haaland marcou os dois gols da equipe inglesa. Teze fez os para os vermelhos e brancos ainda no primeiro tempo. No entanto, Dier, que sofreu pênalti, bateu a cobrança e deixou tudo igual no placar já nos acréscimos. Com o resultado, o Manchester City fica com quatro pontos, na oitava colocação, dentro da zona de classificação para as oitavas de final da Champions. Por outro lado, o Monaco somou seu primeiro ponto e agora está na 30ª colocação da tabela de classificação.

Golaços e brilho de Haaland O primeiro tempo contou o grande destaque de Haaland. O Manchester City saiu na frente aos 15 minutos, quando Gvardiol acertou lançamento para o camisa 9, que encobriu o goleiro Kohn para abrir o placar. Pouco depois, o Monaco deixou tudo igual com outro belo gol. Teze bateu colocado de fora da área para empatar. Nos últimos minutos, Haaland surgiu na área e saltou para fazer o segundo dos ingleses. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro Vanderson, que atua pelo Monaco, saiu de campo carregado pelos médicos. O lateral foi convocado para a Seleção Brasileira, mas agora vira preocupação para a comissão técnica de Carlo Ancelotti. Manchester City controla O início do segundo tempo foi de muitas faltas e o jogo ficou truncado. Em seguida, as melhores chances foram para o Monaco. Balogun perdeu uma chance incrível e a outra o Donnarumma fez grande defesa. No entanto, o Manchester City começou a ficar com a bola e controlar o jogo. O brasileiro Savinho, que entrou na segunda etapa, acertou um chutaço no travessão. Porém, o City tentou segurar o resultado, mas sem sucesso. Monaco arranca empate A vitória inglesa parecia certa, mas o VAR entrou em ação. Aos 44 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti para o time da casa após pé alto. Na cobrança, Dier, que sofreu a penalidade, bateu com categoria e deixou tudo igual. Um empate heroico que incendiou os últimos momentos da partida. O City, aliás, fez uma blitz no fim, porém não surtiu efeito.