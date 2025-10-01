Højlund e De Bruyne se destacam, e Napoli vence o Sporting na Champions

Atacante marca duas vezes com dois passes do belga no triunfo por 2 a 1 sobre os portugueses, no Diego Armando Maradona

O triunfo faz a equipe da Terra da Bota chegar à 19ª colocação, com três pontos em duas rodadas disputadas. O Sporting, com a mesma pontuação, ocupa a 14ª posição, levando vantagem nos critérios de desempate.

O Napoli contou com uma dobradinha mortal para conquistar sua primeira vitória na fase de liga da Champions. Nesta quarta-feira (1), a equipe italiana recebeu o Sporting, no estádio Diego Armando Maradona, e venceu por 2 a 1. Højlund marcou os dois gols, com duas assistências de Kevin de Bruyne. Luis Suárez descontou para os portugueses.

As duas equipes voltam a campo pela Champions League após a Data Fifa. O Napoli visita o PSV, em Eindhoven, na terça-feira (21). Já os Leões recebem o Olympique de Marselha no dia seguinte.

Napoli e Sporting fizeram um primeiro tempo com poucas chances claras de gol. Os italianos, até por atuarem em casa, circulavam a bola no campo de ataque em busca de um espaço, mas a defesa portuguesa estava bem postada. Diante deste cenário, tentou arriscar algumas finalizações de fora da área, sem perigo para o goleiro.

De Bruyne e Højlund entram em ação para o Napoli

A partir dos 30 minutos, o setor criativo do Napoli foi ganhando forma e De Bruyne, o maestro, entrando no jogo. Assim, aos 35, o belga puxou excelente contra-ataque e enfiou bola na medida para Højlund avançar e tocar na saída do goleiro. Em seguida, Politano fez boa jogada pela direita, cortou para o meio e obrigou Rui Silva à grande defesa. A partir daí, o Sporting tentou sair para o jogo e buscar o empate, mas não conseguiu superar a boa marcação napolitana.

Na segunda etapa, o técnico Rui Borges colocou em campo Luis Suárez e Pedro Gonçalves para deixar os Leões mais ofensivos. No início, o Napoli até que teve boas chances e ameaçou o gol português, com bons contra-ataques. No entanto, Politano fez pênalti bobo em Maximiliano Araújo. Na cobrança, Suárez, que chegou ao clube para substituir o artilheiro Gyökeres, deslocou o goleiro e deixou tudo igual.