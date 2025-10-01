Gustavo Henrique detona arbitragem após empate: “Desanimador”Pênalti no último lance garantiu o empate do Internacional contra o Corinthians
Em jogo polêmico, o Corinthians empatou com o Internacional por 1 a 1, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Timão vencia por 1 a 0 e administrava o resultado até o último lance, quando o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), com ajuda do VAR, marcou pênalti. Assim, os jogadores alvinegros ficaram na bronca, e Gustavo Henrique não poupou críticas.
“É desanimador. Fizemos uma boa partida, controlamos do início ao fim, com uma boa partida defensivamente. Não gosto de falar de arbitragem, mas foi triste o que aconteceu aqui. No lance, o Bruno (Henrique) já estava se jogando e já tinha estourado o tempo. É frustrante demais. Viemos com intuito (de vencer), todo mundo se entregou ao máximo, mas o árbitro estragou tudo”, disse Gustavo Henrique.
O jogo foi polêmico no Beira-Rio. No primeiro tempo, houve um gol anulado para cada lado. Contudo, o Corinthians conseguiu sair na frente do placar com gol de Gui Negão, aos nove minutos. Depois, o Timão administrou o resultado. Assim, fez uma boa partida defensiva e não foi ameaçado. Nos acréscimos, no entanto, o Internacional conseguiu o empate com Carbonero, de pênalti.
Com o resultado, o Internacional chegou aos 29 pontos, enquanto o Corinthians, agora, soma 30. O Colorado volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão, enquanto o Timão recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 21h, na Neo Química Arena.
