Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro do Flamengo, Rossi avança no processo para se ‘tornar’ brasileiro

Goleiro do Flamengo, Rossi avança no processo para se ‘tornar’ brasileiro

Arqueiro tem construído idolatria no Rubro-Negro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Desde 2023 atuando no futebol brasileiro, o goleiro Agustín Rossi está em trâmites para conquistar a cidadania brasileira. Contratado pelo Flamengo até o fim de 2027, o argentino demonstra interesse em permanecer ainda mais tempo no Rio de Janeiro e já pensa em prolongar sua estadia na capital fluminense.

Com apoio do próprio clube, Rossi conta com a estrutura do Flamengo para dar agilidade ao processo de naturalização. Assim, o suporte institucional pode facilitar o cumprimento das exigências legais.

Entenda as exigências legais para naturalização

De acordo com o artigo 65 da Lei de Migração (Lei Nº 13.445, de 24 de maio de 2017), a naturalização ordinária pode ser concedida a estrangeiros que atendam aos seguintes critérios:

  1. Possuir capacidade civil conforme a legislação brasileira;
  2. Ter residência fixa no país por, no mínimo, quatro anos;
  3. Saber se comunicar em português, considerando suas condições pessoais;
  4. Não possuir antecedentes criminais ou já ter sido reabilitado judicialmente.

O prazo de residência exigido por lei pode ser reduzido em certos casos, como quando o estrangeiro apresenta vínculos familiares com brasileiros ou é reconhecido por sua atuação profissional no Brasil. Ambas as condições se aplicam a Rossi, o que pode acelerar sua naturalização.

Renovação com o Flamengo está nos planos

Apesar de ter vínculo em vigor por mais duas temporadas, Rossi já iniciou conversas com a diretoria rubro-negra sobre uma possível renovação contratual. A proposta envolve um reajuste salarial e a extensão do contrato até o fim de 2028. No entanto, o andamento das negociações deve ocorrer com mais calma nos próximos meses.

Vindo de atuações decisivas, o camisa 1 vive grande fase. Nos últimos dois compromissos, brilhou ao defender três pênaltis — desempenho que foi crucial tanto na virada sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, quanto na classificação à semifinal da Libertadores, diante do Estudiantes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar