Goleiro do Flamengo, Rossi avança no processo para se ‘tornar’ brasileiro

Goleiro do Flamengo, Rossi avança no processo para se ‘tornar’ brasileiroArqueiro tem construído idolatria no Rubro-Negro
Desde 2023 atuando no futebol brasileiro, o goleiro Agustín Rossi está em trâmites para conquistar a cidadania brasileira. Contratado pelo Flamengo até o fim de 2027, o argentino demonstra interesse em permanecer ainda mais tempo no Rio de Janeiro e já pensa em prolongar sua estadia na capital fluminense.
Com apoio do próprio clube, Rossi conta com a estrutura do Flamengo para dar agilidade ao processo de naturalização. Assim, o suporte institucional pode facilitar o cumprimento das exigências legais.
Entenda as exigências legais para naturalização
De acordo com o artigo 65 da Lei de Migração (Lei Nº 13.445, de 24 de maio de 2017), a naturalização ordinária pode ser concedida a estrangeiros que atendam aos seguintes critérios:
- Possuir capacidade civil conforme a legislação brasileira;
- Ter residência fixa no país por, no mínimo, quatro anos;
- Saber se comunicar em português, considerando suas condições pessoais;
- Não possuir antecedentes criminais ou já ter sido reabilitado judicialmente.
O prazo de residência exigido por lei pode ser reduzido em certos casos, como quando o estrangeiro apresenta vínculos familiares com brasileiros ou é reconhecido por sua atuação profissional no Brasil. Ambas as condições se aplicam a Rossi, o que pode acelerar sua naturalização.
Renovação com o Flamengo está nos planos
Apesar de ter vínculo em vigor por mais duas temporadas, Rossi já iniciou conversas com a diretoria rubro-negra sobre uma possível renovação contratual. A proposta envolve um reajuste salarial e a extensão do contrato até o fim de 2028. No entanto, o andamento das negociações deve ocorrer com mais calma nos próximos meses.
Vindo de atuações decisivas, o camisa 1 vive grande fase. Nos últimos dois compromissos, brilhou ao defender três pênaltis — desempenho que foi crucial tanto na virada sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, quanto na classificação à semifinal da Libertadores, diante do Estudiantes.