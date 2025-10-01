Gabigol reencontra o Flamengo em bom momento e com média próxima do seu auge

Apesar de oscilar entre os titulares e o banco de reservas, atacante tem boa média de participação em gols na temporada

Gabigol, agora no Cruzeiro, vai retornar ao Maracanã, nesta quinta-feira (2), para enfrentar o Flamengo, pela segunda vez nesta temporada. Apesar de ser reserva, ele foi o autor do gol na vitória de virada da Raposa por 2 a 1 no primeiro turno.

Aliás, o atacante vive um bom momento e está mais próximo de ser decisivo como em seu auge do que em temporadas em que teve desempenho abaixo no Flamengo. De acordo com o “Bolavip Brasil”, Gabigol, mesmo sendo opção no banco, precisa atualmente de menos minutos em campo para ser decisivo do que nas últimas temporadas pelo Flamengo. Afinal, ele tem uma participação direta a cada 110 minutos pelo Cruzeiro.