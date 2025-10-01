Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabigol reencontra o Flamengo em bom momento e com média próxima do seu auge

Apesar de oscilar entre os titulares e o banco de reservas, atacante tem boa média de participação em gols na temporada
Autor Jogada 10
Gabigol, agora no Cruzeiro, vai retornar ao Maracanã, nesta quinta-feira (2), para enfrentar o Flamengo, pela segunda vez nesta temporada. Apesar de ser reserva, ele foi o autor do gol na vitória de virada da Raposa por 2 a 1 no primeiro turno.

Aliás, o atacante vive um bom momento e está mais próximo de ser decisivo como em seu auge do que em temporadas em que teve desempenho abaixo no Flamengo. De acordo com o “Bolavip Brasil”, Gabigol, mesmo sendo opção no banco, precisa atualmente de menos minutos em campo para ser decisivo do que nas últimas temporadas pelo Flamengo. Afinal, ele tem uma participação direta a cada 110 minutos pelo Cruzeiro.

O atacante soma 18 partidas como titular e 18 saindo do banco de reservas, ou seja, ao todo são 36 jogos pelo Cruzeiro na temporada. Assim, ele soma 12 gols e quatro assistências.

Durante o seu auge no Flamengo, entre 2019 e 2021, ele somou 138 participações diretas em gol em 12.052 minutos jogados, ou seja, tinha uma participação a cada 87 minutos. Por outro lado, nas suas últimas três temporadas pelo Rubro-Negro, entre 2022 e 2024, foram 67 participações diretas em gols em 10.441 minutos jogados. Uma média de uma participação direta a cada 160 minutos.

Minutos jogados por Gabigol para cada participação direta desde 2018:

2018 (Santos) – 154 minutos

2019 (Flamengo) – 90 minutos

2020 (Flamengo) – 84 minutos

2021 (Flamengo) – 86 minutos

2022 (Flamengo) – 142 minutos

2023 (Flamengo) – 174 minutos

2024 (Flamengo) – 163 minutos

2025 (Cruzeiro) – 110 minutos

Tags

Cruzeiro

