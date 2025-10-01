Fortaleza x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelos de tricolores coloca o Leão em busca de reabilitação no Brasileirão, enquanto o clube paulista quer superar o momento ruim no ano

O Tricolor Paulista vem de eliminação na Libertadores e derrota para o Ceará, que provocaram diversos protestos contra a diretoria. O São Paulo ocupa a sétima posição, com 35 pontos. Já o Leão do Pici ensaia uma recuperação no torneio. Com 21 pontos, na 19ª colocação, o Tricolor venceu duas das três partidas sob o comando de Martín Palermo e tenta se aproximar da saída da zona de rebaixamento.

Pressionado pela torcida , o São Paulo volta a campo para tentar a reabilitação na temporada. Na noite desta quinta-feira (01), o Tricolor encara o Fortaleza, na capital cearense, às 19h30, no Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Record, na TV aberta, e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Fortaleza

Embalado pela vitória contra o Sport, o Leão tenta alcançar sua segunda vitória seguida dentro de casa. Um novo resultado positivo seria importantíssimo para o Tricolor seguir na sua arrancada contra o rebaixamento, já que está a seis pontos do Santos, 16º colocado. Para a partida, Martin Palermo não contará com Weverson e Moisés, que estão machucados, enquanto Mancuso terá que cumprir suspensão.

Como chega o São Paulo

Com quatro derrotas consecutivas na temporada, o Tricolor vive seu pior momento no ano e tenta aliviar a situação. Entretanto, tudo que já está ruim, pode piorar. Rafael Tolói deixou o último jogo lesionado e é mais um desfalque para a extensa lista de Crespo. O outro zagueiro, Alan Franco, é dúvida, enquanto Arboleda está suspenso. Com isso, o argentino pode vir com novidades no esquema tático, se desfazendo do esquema com três zagueiros. Por outro lado, Oscar e Marcos Antônio foram relacionados e podem voltar a atuar.

FORTALEZA X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Data e horário: 02/10/2025 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes (Tucu Herrera). Técnico: Martín Palermo.

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Alan Franco (Negrucci), Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Alisson e Rodriguinho; Ferreira, Luciano e Rigoni Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)