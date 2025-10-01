Fluminense apresenta novo uniforme em apoio ao Outubro Rosa

Além disso, a nova peça tem o intuito de reforçar a importância da realização de exames periódicos a fim de identificar e tratar a doença ainda em sua fase inicial. A equipe, portanto, não a utilizará em partidas oficiais, diferente do que aconteceu nos últimos anos, quando vestiu os goleiros tricolores ao longo do mês.

O Fluminense apresentou, nesta quarta-feira (1), um novo uniforme para o Outubro Rosa. Assim, o uniforme faz parte de uma parceria com a Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) em prol da conscientização e prevenção do câncer de mama, e toda renda será revertida para a causa.

“Quando falamos de prevenção do câncer de mama, estamos falando da realização dos exames anuais de rastreamento. Somados a transformação dos hábitos de cuidados com o nosso corpo, como o cuidado com a alimentação e a prática regular de atividade física. Nossa parceria com a Umbro reforça, a cada ano, a importância que o esporte tem na promoção da saúde como um todo e nos ajuda a levar essa mensagem para lugares onde a informação sobre saúde muitas vezes não chega”, comenta Dra. Maira Caleffi, Mastologista Chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e Presidente Fundadora da FEMAMA.

“Mais do que vestir os torcedores, vestimos uma causa. O Outubro Rosa é um momento de mobilização, e entendemos que o futebol tem um poder único de alcance e transformação. É uma honra unir esporte e responsabilidade social em uma campanha tão significativa. Podendo nos unir por mais um ano com a FEMAMA é um grande orgulho”, diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Terceiro uniforme em breve

O Tricolor ainda vai lançar o terceiro uniforme para a temporada 2025 neste mês. Por fim, ele será predominantemente grená com detalhes em dourado, design votado pelo Conselho Deliberativo do clube no último dia 17 de setembro.