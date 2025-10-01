Flamengo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes, que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro, duelam nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, pela 26ª rodada / Crédito: Jogada 10

Duelo direto na disputa pelo título do Brasileirão. Nesta quinta-feira (2), Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã, às 20h30, pela 26ª rodada da competição nacional. O Rubro-Negro é o líder, com 54 pontos, enquanto o Celeste está na segunda posição, com 50. O Palmeiras, aliás, joga nesta quarta contra o Vasco e pode assumir a vice-liderança e ficar dois pontos atrás da equipe carioca. Além disso, o confronto também marcará o reencontro de Gabigol com a torcida rubro-negra no Maracanã. Ele, que é ídolo e herói de vários dos últimos títulos, enfrentará o ex-clube como visitante pela primeira vez. No primeiro turno, em Belo Horizonte, foi justamente ele que fez o gol da vitória cruzeirense.

Onde assistir O duelo entre Flamengo e Cruzeiro, pela 26ª rodada do Brasileirão, terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Como chega o Flamengo O Flamengo chega em bom momento na temporada. A equipe chega ao confronto após vencer o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena. Antes disso, eliminou o Estudiantes e se classificou à semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro, aliás, está invicto há 11 jogos no Brasileirão, com oito vitórias e três empates. O técnico Filipe Luís, que nos últimos dias completou um ano à frente do clube, conta com retornos importantes no time, casos de Jorginho e Pedro, que foram poupados e começaram no banco de reservas no último jogo. Viña e Léo Pereira, que saíram no decorrer do jogo contra o Corinthians, já treinaram normalmente e estão à disposição. Erick Pulgar, aliás, seguirá fora e só deve voltar após a Data Fifa. Como chega o Cruzeiro Após perder para o Vasco e ver a vantagem do Flamengo aumentar, o Cruzeiro busca uma vitória contra o adversário direto para se aproximar do Rubro-Negro. Para o confronto, portanto, o técnico Leonardo Jardim vai contar com os retornos de Lucas Villalba e do atacante Gabriel Barbosa, que cumpriram suspensão automática na última partida. Dessa forma, o zagueiro volta para o time titular enquanto Gabigol segue como opção no banco. Por outro lado, Sinisterra e Fagner seguem no departamento médico.