Flamengo rebate clubes em lista de “fatos e fakes” sobre disputa com Libra

Após a manifestação de clubes contra o Flamengo, por conta do bloqueio de uma parcela dos pagamentos dos direitos de TV do Brasileirão, o Rubro-Negro se posicionou nesta quarta-feira (1). Em nota oficial, o clube reclamou dos critérios para a divisão da verba de receitas de transmissão de TV. Além disso, dividiu tópicos com “fato ou fake”. “O Flamengo entrou na Libra porque quis e porque acredita numa liga. O clube quer um acordo, não impõe nada a ninguém e nem pode aceitar imposição. A questão gira em torno dos critérios para a divisão da verba de 30% das receitas de transmissão de TV”, citou o clube carioca.

“A Libra botou em votação 6 cenários para a divisão. O Estatuto determina que a solução tem que ser por unanimidade. Flamengo e outros clubes votaram em cenários diferentes. Não houve consenso, o Flamengo entrou na Justiça porque a verba estava sendo paga segundo a divisão não aprovada por todos os clubes”. O cerne do problema é a distribuição dos 30% das verbas de transmissão em audiência. O Flamengo, afinal, alega que o Estatuto exige unanimidade para a aprovação dos critérios de divisão. Como não houve consenso, a Libra e a Globo, portanto, estariam agindo ilegalmente ao distribuir a verba sem essa aprovação unânime, de acordo com o clube carioca. O Flamengo, aliás, entrou na Justiça para impedir essa distribuição, destacando ainda que, se a regra de transição do Estatuto fosse seguida, o clube receberia um valor mínimo garantido de R$ 321,18 milhões em 2025. O clube, afinal, travou o repasse de R$ 77 milhões, valor que corresponde a uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view, segundo contrato entre a Libra e a Globo. “Flamengo não joga sozinho”, diz Leila Em entrevista ao “Esporte Record”, a presidente do Palmeiras, aliás, chegou a sugerir a criação de uma nova liga sem a participação do clube carioca. Além disso, também criticou o rubro-negro.

“A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, e o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele. Acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo, e aí o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro”, disse Leila. Nota do Flamengo sobre a disputa da Libra O Flamengo entrou na Libra porque quis e porque acredita numa liga. O clube quer um acordo, não impõe nada a ninguém e nem pode aceitar imposição. A questão gira em torno dos critérios para a divisão da verba de 30% das receitas de transmissão de TV.

A Libra botou em votação 6 cenários para a divisão. O Estatuto determina que a solução tem que ser por unanimidade. Flamengo e outros clubes votaram em cenários diferentes. Não houve consenso, o Flamengo entrou na Justiça porque a verba estava sendo paga segundo a divisão não aprovada por todos os clubes. FATO OU FAKE? É falso que o Flamengo não queira participar de uma Liga. Se fosse o caso, não teria ingressado na Libra. É falso que o Flamengo esteja buscando uma “virada de mesa”. O Clube respeita os contratos — basta consultar todas as atas de reuniões para comprovar.

É falso que o Flamengo negue ter assinado contrato e queira reverter suas condições, mudando a regra do jogo. A convocação da Assembleia Geral da Libra em maio de 2025 é clara: convoca para a votação e aprovação de cenários relativos à audiência na venda dos direitos de transmissão. É falso que o Flamengo esteja pleiteando receber de volta R$ 100 milhões. É falso que tenha sido acordada qualquer definição de percentuais de audiência. O Estatuto é omisso nesse ponto. Por isso, a assembleia geral da Libra teve que deliberar sobre a lacuna existente no estatuto. Não houve uma conclusão. O Flamengo, aliás, votou contra a opinião dos demais clubes. Mesmo assim, a Globo pagou as parcelas, segundo o cenário proposto pela Libra, o que é ilegal, pois fere a unanimidade do Estatuto.