Flamengo deve ter força máxima e a volta de Ayrton Lucas contra o Cruzeiro

Lateral retorna de suspensão e fica à disposição; Léo Pereira e Viña se recuperam e também devem jogar no confronto direto pela liderança

O Flamengo deve ter um time próximo do ideal para o jogo contra o Cruzeiro. A partida, que ocorre nesta quinta-feira (2), às 20h30, no Maracanã, é um confronto direto pela liderança. Entretanto, o técnico Filipe Luís recebeu boas notícias para o duelo. A principal novidade é o retorno do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão.

A equipe rubro-negra, aliás, tem outros reforços importantes para a partida. O zagueiro Léo Pereira e o lateral Viña, que foram substituídos no último jogo, não são problema. A tendência é que o treinador utilize sua força máxima, dado o período de descanso entre os jogos. A única ausência confirmada é a do volante Erick Pulgar, que está em fase de transição.