Feyenoord x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Feyenoord e Aston Villa se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada da Liga Europa 2025/26. A bola rola no Stadion Feijenoord, em Roterdã, na Holanda, e coloca frente a frente duas equipes que chegam em momentos opostos.

Como chega o Feyenoord

O Feyenoord chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Braga na primeira rodada da Liga Europa e precisa utilizar a vantagem de jogar em casa para somar os primeiros pontos na tabela.

Além disso, o time é o líder do Campeonato Holandês com seis vitórias em sete jogos e bateu o Groningen por 1 a 0 no último compromisso pela liga nacional.

O time comandado pelo técnico Robin Van Persie, ex-jogador e lenda do futebol holandês, no entanto, segue com alguns problemas. Isto porque Timber, Malcolm Jeng e Thomas Beelen, machucados, são baixas confirmadas. Ao mesmo tempo, Trauner e Jakub Moder são dúvidas para o jogo desta quinta-feira.