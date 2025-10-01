Fabinho vê Corinthians prejudicado e promete medidas

Fabinho vê Corinthians prejudicado e promete medidasTimão reclama de pênalti marcado para o Internacional, no último lance, no empate no Beira-Rio
O Corinthians, mais uma vez, ficou na bronca com a arbitragem. Pelo segundo jogo consecutivo, o Timão deixou o campo esbravejando. Depois de se sentir prejudicado na derrota diante do Flamengo, o time paulista reclamou de um pênalti marcado para o Internacional, no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. O executivo de futebol Fabinho prometeu tomas medidas junto a CBF.
“Semana passada (contra o Flamengo) foi nítido o que aconteceu. Depois todo mundo viu, com tranquilidade, que o lateral foi para o Corinthians. É o segundo jogo que o Corinthians faz dentro de campo o seu melhor, mas passamos por essas situações que complicam. Trabalhamos durante toda a semana para fazer o melhor, mas acabamos prejudicados. É difícil esse tipo de comportamento. Vamos ver (sobre reclamar na CBF)”, disse.
O jogo foi polêmico no Beira-Rio. No primeiro tempo, houve um gol anulado para cada lado. Contudo, o Corinthians conseguiu sair na frente do placar com gol de Gui Negão, aos nove minutos. Depois, o Timão administrou o resultado. Nos acréscimos, no entanto, o Internacional conseguiu o empate com Carbonero, em um pênalti polêmico. Por reclamação, o técnico Dorival Junior recebeu cartão vermelho.
Com o resultado, o Internacional chegou aos 29 pontos, enquanto o Corinthians, agora, soma 30. O Colorado volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão, enquanto o Timão recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 21h, na Neo Química Arena.
