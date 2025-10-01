Erling Haaland abre intimidade e expõe rotina “embaraçosa” com Isabel Johansen

Astro do Manchester City concedeu raros detalhes sobre a vida pessoal e hábitos mais íntimos durante entrevista à imprensa norueguesa / Crédito: Jogada 10

Erling Haaland detalhou, em rara entrevista sobre sua vida pessoal, parte da rotina de seu relacionamento com Isabel Haugseng Johansen. À emissora norueguesa ‘NRK’, o atacante do Manchester City revelou hábitos simples que mantém com a companheira e o que costumam fazer em momentos de folga, sobretudo os românticos. A relação entre Haaland e Isabel teve início quando ainda atuavam pelo Bryne FK — clube defendido por ambos na juventude. Questionado sobre a aproximação, o atacante contou, com bom humor, que não foi ele quem deu o primeiro passo.

“Ela andou atrás de mim, não fui eu que andei atrás dela”, afirmou sorrindo. O casal se assumiu tempos depois e está junto desde antes da transferência do atacante para o City, em 2022. Como mencionado, Isabel também possui histórico como atleta, embora esteja afastada atualmente, e vive com o atleta na Inglaterra. E a rotina a dois? Ainda durante a entrevista, Erling também revelou que o casal valoriza uma rotina mais tranquila, com pequenos prazeres juntos. Entre as atividades preferidas estão sessões de videogame — menção honrosa ao ‘Minecraft’ —, jantares preparados por ele e passeios discretos. “Eu preparo o jantar. Quer dizer, vai ser um pouco embaraçoso para ela eu dizer isto, mas ela também gosta de videogames. Então, jogamos Minecraft juntos. Sentamos juntos e jogamos, construímos casas e tudo mais. Ou vamos para casa em Bryne e pedimos kebab”, contou o atacante ainda sorrindo.

O atacante norueguês também mencionou, em tom descontraído, a possibilidade de servir kebab na festa de seu matrimônio: “Num casamento, queres servir o melhor que puder, então pode muito bem ser kebab”. Protagonismo de Haaland Dentro de campo, o astro se mantém como um dos principais nomes do futebol inglês na atualidade. Na última quinta-feira, por exemplo, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, pela Champions League. O resultado levou o norueguês à marca de 50 gols em 49 partidas pela competição — desempenho mais rápido da história do torneio. Com esse feito, o atacante ultrapassou nomes históricos e igualou Thierry Henry no ranking de maiores artilheiros da Champions League. Ele superou Van Nistelrooy, segundo da lista, com 13 jogos a menos.