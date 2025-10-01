Entenda as mudanças da CBF para as Séries C e D a partir da temporada 2026

Nesse sentido, a Série C de 2027 passará a contar com 24 equipes, e a edição de 2028, com 28 times. A partir deste ano, o número de rebaixados aumenta para seis, mesmo número de clubes que subirão da Série D, com a manutenção para as edições seguintes. Entenda o formato para os próximos anos 2026: formato atual, com 20 clubes

2027: formato atual, com 24 clubes

2028: dois grupos de 14 times cada. Os quatro melhores avançam à fase final, que será no modelo atual

Aumento no número de participantes da Série D A partir de 2026, a quarta divisão passará dos atuais 64 clubes para 96. Essa medida pretende beneficiar os 32 times classificados para a segunda fase deste ano. A entidade, então, optou por premiar mais quatro federações com uma segunda vaga, segundo o Ranking Nacional de Federações a ser divulgado no fim de ano. Com esses 32 pré-classificados, os outros 64 times participantes da quarta divisão de 2026 seguiriam o mesmo critério adotado desde 2022. Entre eles, os quatro rebaixados da Série C do ano anterior, assim como o primeiro estado do RNF (Ranking Nacional das Federações) tem direito a quatro representantes. Além disso, do segundo ao nono estado do RNF têm direito a três representantes cada, enquanto do décimo ao vigésimo terceiro estado do RNF têm direito a dois representantes cada. Assim, os demais estados têm um representante cada.