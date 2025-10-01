Em má fase, Hulk agradece apoio de torcedores do Atlético

Em má fase, Hulk agradece apoio de torcedores do AtléticoUm dos principais jogadores do elenco, atacante não faz gol há cerca de um mês e meio e virou banco de reservas com Sampaoli
Um dos principais nomes do Atlético Mineiro, Hulk não vive uma boa fase na temporada. Dessa forma, ele agradeceu nas suas redes sociais nesta quarta-feira (1), o apoio de torcedores do Galo. No empate contra o Juventude por 0 a 0, na noite de terça-feira (30), na Arena MRV, torcedores levaram cartazes com mensagens de apoio ao camisa 7.
Dessa forma, o jogador postou um story no formato de vídeo, em que realizou uma montagem com várias fotos registradas, com diferentes cartazes e mensagens, além de momentos em que ele tira foto com os torcedores, e agradeceu o carinho.
“Obrigado Massa Atleticana, gratidão pelo carinho”, escreveu.
Hulk não marca um gol há cerca de um mês e meio. Assim, Jorge Sampaoli resolveu colocar o jogador no banco de reservas. Na última partida, portanto, ele cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Aliás, essa advertência, gerou reclamação do jogador.
Assim, o camisa 7 do Galo fica disponível para o próximo jogo. O Atlético enfrenta o Fluminense, no sábado (4), no Maracanã, pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo está na 13° posição, com 29 pontos.