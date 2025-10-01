Em má fase, Hulk agradece apoio de torcedores do Atlético

Um dos principais jogadores do elenco, atacante não faz gol há cerca de um mês e meio e virou banco de reservas com Sampaoli

Um dos principais nomes do Atlético Mineiro, Hulk não vive uma boa fase na temporada. Dessa forma, ele agradeceu nas suas redes sociais nesta quarta-feira (1), o apoio de torcedores do Galo. No empate contra o Juventude por 0 a 0, na noite de terça-feira (30), na Arena MRV, torcedores levaram cartazes com mensagens de apoio ao camisa 7.

Dessa forma, o jogador postou um story no formato de vídeo, em que realizou uma montagem com várias fotos registradas, com diferentes cartazes e mensagens, além de momentos em que ele tira foto com os torcedores, e agradeceu o carinho.